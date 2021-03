WTA: Premieren-Titel für Sorribes Tormo nach Sieg gegen Bouchard

Sara Sorribes Tormo hat das WTA-Tour-250-Turnier in Guadalajara gewonnen. Die Spanierin besiegte im Endspiel Eugenie Bouchard mit 6:2 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2021, 08:16 Uhr

© Getty Images Sara Sorribes Tormo hat als Turniersiegerin angeschrieben

Vor dem Turnier in Guadalajara hatte Sorribes Tormo in Viertelfinali auf der WTA-Tour eine Bilanz von 2:12 gehabt, ihren beiden bisherigen Matches in einer Vorschlussrunde hatte sie verloren. Bouchard andererseits konnte in ihrem besten Jahr, 2014, in Nürnberg zum ersten und bisher einzigen Mal als Titelträgerin anschreiben.

Sorribes Tormo verbesserte sich mit dem 6:2 und 7:5 auf ein neues Karrierehoch in der WTA-Weltrangliste, die Spanierin liegt nun auf Position 57. Bouchard, die schon einmal Mitglied der Top Ten war, machte eine Sprung von Rang 144 auf 116.