WTA Race: Bencic meldet sich zurück, Swiatek unangefochten vorne

Belinda Bencic hat sich mit ihrem Erfolg beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston unter die besten acht Spielerinnen des Jahres geschoben. Angeführt wird das Race von Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2022, 10:36 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek darf längst mit dem Start beim Saisonfinale planen

Belinda Bencic verlieh ihrer Freude über das Championat in Charleston natürlich auch in den sozialen Medien Ausdruck - schwer zu sagen, was dabei überwog: Die Genugtuung, nach einem langsamen Saisonstart wieder in die Spur gefunden zu haben. Oder die angenehme Überraschung, endlich auch auf Sand einen Turniersieg unter Dach und Fach gebracht zu haben. In der Jahreswertung sprang Bencic jedenfalls um sechs Plätze nach oben, belegt im Race derzeit den achten und damit letzten Fixplatz.

Charleston-Finalistin Ons Jabeur, die im vergangenen Jahr kurz vor den WTA Finals in Guadalajara noch von Anett Kontavet abgefangen wurde, machte ebenfalls Plätze gut. Muss als augenblicklich Vierzehnte aber noch gehörig nachlegen.

Swiatek kann sich zurücklehnen

Iga Swiatek, die nach ihren Siegen in Indian Wells und Miami in der abgelaufenen Woche ein wohlverdientes Päuschen eingelegt hat, grüßt mit fast 4.000 Punkten jedenfalls von ganz oben. Und kann wohl vor den French Open nicht mehr eingeholt werden. Wenn überhaupt. schließlich ist die Polin auch auf Asche eine Koryphäe.

Enttäuschend verlief die Saison bislang für Aryna Sabalenka, was Platz 22 im Race untermauert. Nicht viel besser ist es bislang Cori Gauff mit Position 25 oder Leylah Fernandez, der US-Open-Finalistin von 2021, mit Rang 30 ergangen.

Das größte Fragezeichen steht aber nach wie vor hinter dem Austragungsort: Im vergangenen Jahr hatte die WTA mit Guadalajara eine Location aus dem Hut gezaubert, die am Ende alle Beteiligten begeistert hat. In dieser Saison ist bislang noch nichts bekannt.

