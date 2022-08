WTA Rankings: Halep zurück in den Top Ten, Gauff Nummer eins im Doppel

Simona Halep ist mit ihrem Erfolg beim WTA-Tour-1000-Turnier in Toronto die Rückkehr unter die zehn besten Spielerinnen der Welt geglückt. Auch die unterlegene Finalistin Beatriz Haddad Maia machte in den Charts einen Sprung nach vorne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2022, 12:49 Uhr

© Getty Images Simona Halep ist zurück in der Bel Etage der WTA

Das Rennen um die Startplätze beim WTA-Finale 2022 ist ein klein wenig durcheinander geraten in der vergangenen Woche, was insofern nicht weiter schlimm ist, weil nach wie vor nicht feststeht, wo der Saisonabschluss denn eigentlich stattfinden soll. Im vergangenen Jahr war bekanntlich Guadalajara als Austragungsort eingesprungen, mit so großem Erfolg, dass der mexikanischen Stadt in dieser Saison die Ausrichtung eines WTA-1000er-Events zugestanden wurde. Auch dem Umstand geschuldet, dass China nach wie vor keine Option für die Frauentour ist.

Simona Halep wird sich also ebenso gedulden müssen wie die anderen sieben Spielerinnen, die im Race derzeit auf den angestrebten Plätzen liegen. Halep ist neu in diesem Kreis, mit ihrem Erfolg in Toronto hat die Rumänin neun Plätze gut gemacht, liegt in der Jahreswertung auf Position vier. Hinter Jessica Pegula und vor Cori Gauff - die Halep beide auf ihrem Weg zum Titel in Kanada besiegen konnte.

Gauff neue Nummer eins

Apropos Cori Gauff: Die 18-Jährige wartet als Einzelspielerin zwar immer noch auf ihren ersten ganz großen Titel, im Doppel führt sie seit dem heutigen Montag die Doppel-Weltrangliste an. Gauff hatte in Toronto an der Seite von Pegula den Paarlauf-Wettbewerb gewonnen.

In der regulären wie in der Jahreswertung liegt Iga Swiatek im Grunde uneinholbar in Führung, auch wenn die Polin zuletzt in Warschau und in Toronto geschwächelt hat. Simona Halep ist als Sechste zurück in der Bel Etage, Beatriz Haddad Maia, die Finalverliererin von Toronto, hat mit Position 16 ein neues Karriere-Hoch erreicht.

