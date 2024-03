WTA Rankings: Kostyuk und Navarro auf neuen Höhen

Während Iga Swiatek ihre Führung in der WTA-Weltrangliste weiter zementiert hat, konnte Marta Kostyuk und Emma Navarro neue Karriere-Hochs erreichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2024, 20:14 Uhr

© Getty Images Marta Kostyuk hat in Indian Wells groß aufgezeigt

Iga Swiatek ist in indian Wells also so richtig ins Rollen gekommen, hat wie schon 2022 im Endspiel gegen Maria Sakkari nichts anbrennen lassen. Mit dem zweite Triumph im Tennis Paradise konnte die Polin ihre Führung in der WTA-Weltrangliste weiter ausbauen. Zumal die Konkurrentinnen Elena Rybakina (die in Indian Wells als Titelveretidigerin gestartet war) und Aryna Sabalenka aus verschiedenen Gründen schwächelten.

Während sich Rybakina krank abmeldete, verlor Sabalenka im Achtelfinale gegen Emma Navarro. Die US-Amerikanerin verbesserte sich durch ihren Run in Indian Wells um weitere drei Plätze, liegt erstmals unter den Top 20 der Welt. Auch Marta Kostyuk hat ein neues Karriere-Hoch erreicht. Die Ukrainerin musste sich Swiatek im Halbfinale zwar glatt geschlagen geben, kletterte dennoch um sechs Positionen auf Rang 26.

Den größten Sprung innerhalb der Top 100 legte die Chinesin Yue Yuan von 49 auf 37 hin. Yuan musste sich eine Woche nach dem Sieg in Austin in Indian Wells erst im Viertelfinale Coco Gauff geschlagen geben.

Beste deutsche Spielerin ist Tatjana Maria auf Platz 48, Tamara Korpatsch folgt mit Respektabstand auf Position 77.

Hier das aktuelle WTA-Ranking