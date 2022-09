WTA-Rankings: Swiatek in anderen Sphären, Niemeier schon in den Top 75

Iga Swiatek hat mit dem Sieg bei den US Open ihre Führung in den WTA-Charts weiter ausgebaut. Jule Niemeier, die Swiatek im Achtelfinale in New York unterlegen war, erreicht ein neues Karrierehoch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2022, 23:40 Uhr

© GEPA Pictures Jule Niemeier hat ein neues Karriere-Hoch erreicht

Jetzt ist es endlich offiziell, was das Gefühl schon das ganze Jahr über hat vermuten lassen: Iga Swiatek ist mindestens doppelt so gut wie der Rest der Welt. Nun, ganz so krass war der Unterschied im Endspiel der US Open gegen Ons Jabeur dann vielleicht doch nicht. In der aktuellen Weltrangliste sind für Swiatek (10.365) aber mehr als zweimal so viele Punkte notiert als bei Jabeur (5.090), die wieder auf Platz zwei der Charts zurückkehrte.

Zwei US-Amerikanerinnen haben sich weiter nach vorne gearbeitet: Jessica Pegula darf sich erstmals zu den fünf besten Frauen der Welt zählen, Coco Gauff schaffte den Einzug unter die Top Ten, wird aktuell als Achte geführt.

Swiatek und Jabeur für´s WTA-Finale qualifiziert

Ein neues Karriere-Hoch gibt es auch für Jule Niemeier zu vermelden. Die Dortmunderin, die Swiatek im Achtelfinale der US Open lange Paroli geboten hatte, liegt auf Platz 73. Und ist damit die zweitbeste Deutsche hinter Angelique Kerber, die allerdings gerade eine Babypause einlegt.

In der Jahreswertung, dem Race to Fort Worth, haben sich Swiatek und Jabeur bereits einen Platz beim Saison-Finale gesichert. Pegula und Gauff folgen auf den Plätzen drei und vier, aktuell wären auch noch Caroline Garcia, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina und Simona Halep qualifiziert.

Hier die aktuelle WTA-Weltrangliste

Hier der aktuelle Stand im Race to Fort Worth