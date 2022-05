WTA Rom: Angelique Kerber eröffnet gegen Cori Gauff

Interessante Aufgabe für Angelique Kerber beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom: Die deutsche Nummer eins beginnt gegen Cori Gauff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2022, 23:07 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hat in Rom eine interessante Aufgabe vor sich

Madrid hat Angelique Kerber ausgelassen, in Rom wird es mit dem nächsten Auftritt der dreimaligen Major-Gewinnerin aus Deutschland geben. Kerber geht ungesetzt in das Turnier und beginnt gegen Cori Gauff, die Nummer 15 der Veranstaltung im Foro Italico. Im Falle eines Sieges ginge es für Kerber entweder gegen die junge Dänin Clara Tauson oder eine Qualifikantin.

Als Favoritin geht Titelverteidigerin Iga Swiatek in das Turnier. Die Polin startet nach einem Freilos entweder gegen Shelby Rogers oder Alison Riske. Von ganz unten im Tableau grüßt als Nummer zwei Paula Badosa.

Mindestens zwei Schlagerpartien hat die Auslosung am Freitag auch gebracht: Zum einen bekommt Naomi Osaka die Chance, sich an Sara Sorribes Tormo für die in Madrid erlittene Niederlage zu revanchieren. Und mit Bianca Andreescu und Emma Raducanu treffen zwei US-Open-Siegerinnen aufeinander. Andreescu hat 2019 in New York gewonnen, Raducanu ist die aktuelle Championesse.

