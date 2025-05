WTA Rom: Comeback-Queen Jasmine Paolini steht im Halbfinale!

Der Traum vom Heimsieg lebt. Denn Jasmine Paolini steht nach einem unglaublichen Comeback-Erfolg gegen Diana Shnaider im Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.05.2025, 17:36 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini steht in Rom im Halbfinale

Was war das für ein Match auf dem Campo Centrale! Jasmine Paolini lag im zweiten Satz gegen Diana Shnaider schon mit 0:4 zurück - und gewann diesen noch mit 6:4. Und auch in der Entscheidung hatte die Russin schnelle eine 2:0-Führung. Am Ende hieß es aber 6:7 (1), 6:4 und 6.2 für die Lokalmatadorin. Die auch noch einen zweiten “Gegner” schlug: den Regen. Denn unmittlebar nach dem Matchball setzte über dem Foro Italico ein Schauer ein, der den gesamten Spielbetrieb zum Erliegen brachte.

Paolini war dies natürlich einerlei. Sie spielt im Halbfinale entweder gegen Elina Svitolina oder Peyton Stearns. Dieses Match ist für den Dienstagabend anberaumt.

Die beiden anderen Viertelfinal-Matches kommen erst am Mittwoch zur Austragung. Aryna Sabalenka spielt dann gegen Olympiasiegerin Qinwen Zheng. Und Coco Gauff trifft wie schon in Madrid auf Mirra Andreeva. Was übrigens genau der Setzliste entspricht.

Hier das Einzel-Tableau in Rom