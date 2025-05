WTA Rom: Endlich! Petra Kvitova gewinnt erstes Match als Mutter

Nach vier Niederlagen in Folge hat Petra Kvitova erstmals als Mutter ein Match auf der WTA-Tour gewonnen. Die Tschechin besiegte beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom Irina Camelia Begu in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2025, 22:29 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova hat nun endlich auch als Mutter angeschrieben

Jodie Burrage in Austin, Varvara Gracheva in Indian Wells, Sofia Kenin in Miami und schließlich auch noch Katie Volynets in Miami - das waren die vier Spielerinnen, denen Petra Kvitova nach der Rückkehr aus der Babypause bislang unterlegen war. Diese Serie ist nun aber zu Ende. Denn. die zweimalige Wimbledonsiegerin aus der Tschechischen Republik besiegte in der ersten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom Irina Camelia Begu mit 7:5 und 6:1.

Sie habe in Rom zwar nie ihr bestes Tennis gespielt, erklärte Kvitova nach ihrem Einzug in die zweite Runde, aber es sei immer ein besseres Gefühl zu gewinnen als zu verlieren. Nächste Gegnerin wird Ons Jabeur sein. Die Tunesierin ist in der laufenden Saison auch noch nicht richtig in Schwung gekommen.

Vor der Geburt ihres Sohnes Petr hätte es eine 95-prozentige Chance gegeben, dass sie nicht mehr in den Tenniszirkus zurückkehren würde, sagte Kvitova noch. Denn all das,w as ihr keinen Spaß mache (die Reisen, das tägliche Training) komme jetzt ja wieder auf sie zu.

