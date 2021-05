WTA Rom: Finale! Iga Swiatek gewinnt Youngster-Duell gegen Cori Gauff

Erfolgreicher Arbeitstag für Iga Swiatek: Die 19-Jährige feierte am Samstag zwei Siege und qualifizierte sich somit für das Finale des WTA-1000-Turniers in Rom. In der Vorschlussrunde besiegte die Polin ihre um zwei Jahre jüngere Kontrahentin Cori Gauff mit 7:6 (3) und 6:3.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.05.2021, 17:53 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Iga Swiatek steht in Rom im Finale

Iga Swiatek dürfte in ihrer noch jungen Tenniskarriere schon schlechtere Tage erwischt haben: Zunächst schlug die amtierende French-Open-Siegerin in ihrer aufgrund des Schlechtwetters vertagten Viertelfinabegegnung die Ukrainerin Elina Svitolina mit 6:2 und 7:5, wenige Stunden später setzte die Polin gar noch einen Sieg drauf.

Swiatek behauptete sich in der Grand Stand Arena - das Match war wegen des vollen Spielplans auf dem Center Court in das zweitgrößte Stadion der Anlage verlegt worden - gegen die erst 17-jährige Cori Gauff mit 7:6 (3) und 6:3. Im ersten Satz fand die US-Amerikanerin sowohl beim Stand von 5:4 als auch zwei Games später jeweils ein 15:30 vor, konnte diese Möglichkeiten bei Aufschlag ihrer Kontrahentin aber nicht nutzen.

Im zweiten Satz ging Swiatek dann schnell mit 5:1 in Führung. Gauff kämpfte sich zwar noch einmal heran, zu vollenden wusste die Weltranglisten-35. ihr Comeback aber nicht. Nach 1:46 Stunden Spielzeit verwandelte die Polin ihren dritten Matchball zum 7:6 (3) und 6:3-Erfolg.

Swiatek qualifizierte sich somit für das erste WTA-1000-Endspiel ihrer Karriere. In diesem trifft die 19-Jährige am Sonntag auf Karolina Pliskova, die sich ihrer Halbfinalpartie gegen Petra Martic in drei Sätzen gewann.

Hier das Einzel-Tableau in Rom