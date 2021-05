WTA Rom: Naomi Osaka und der Sand - von nix kommt nix

Nächstes Sandplatz-Turnier, nächste frühe Pleite für Naomi Osaka. Die Japanerin fährt wohl eher als Außenseiterin zu den French Open nach Paris.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 16:17 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Naomi Osaka kommt auf Sand nicht in Fahrt

Gegen Jessica Pegula zu verlieren ist beileibe keine Schande, schon gar nicht in dieser Saison, in der sich die US-Amerikanerin stetig verbessert hat. Allerdings auf Hartplatz. Die Asche liegt Pegula nicht so sehr, eine Kinderkrankheit vieler US-amerikanischer Spielerinnen. Für einen Sieg gegen Naomi Osaka hat es dennoch gereicht. Was wiederum der Japanerin zu denken geben sollte.

Osaka, die zu Beginn des Jahres trotz (oder gerade wegen) zweier abgewehrter Matchbälle gegen Garbine Muguruza auf dem Weg zu ihrem vierten Major-Titel fast unschlagbar schien, ist auf einem sehr menschlichen Niveau angekommen. Das hat Maria Sakkari in Miami schon gezeigt, ein paar Wochen später in Madrid auch Karolina Muchova. Und am Mittwoch im Foro Italico eben Jessica Pegula. Im Gegensatz zu ihrer größten Rivalin in der WTA-Weltrangliste Ashleigh Barty, die in Rom zum Auftakt keine Probleme hatte, wird Osaka ohne nennenswerte Match-Praxis zum zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres nach Paris reisen.

Osaka macht sich auf Sand rar

In der jüngeren Vergangenheit wurde die Turnierplanung von Osaka oft und wohl mit Recht gerühmt, die Sandplatzsaison kann man da allerdings getrost ausnehmen. Auf einen Start in Stuttgart hat Osaka verzichtet, auch in Charleston war sie nicht im Teilnehmerfeld zu finden - Ashleigh Barty schon, auch wenn der Auftritt der Australierin auf dem grünen US-Sand eher kurz war. Aber Übung macht die Meisterin - und Siege bringen Selbstvertrauen.

Und in dieser Hinsicht ist die Liste von Naomi Osaka auch historisch betrachtet nicht besonders lang. 2021 hat sie nur gegen Misaki Doi in Madrid gewonnen, im Jahr davor den einzigen Auftritt auf Asche im Fed Cup gegen Sara Sorribes Tormo verloren. 2019 spielte Osaka vier Turniere auf Sand, trat aber sowohl zum Halbfinale von Stuttgart wie auch zum Viertelfinale von Rom nicht an.

Keine guten Voraussetzungen also für einen Angriff auf den fünften Grand-Slam-Titel in knapp drei Wochen in Roland Garros. Zumal Osaka auch körperlich bei weitem nicht so fit wirkt wie noch bei ihrem Sieg bei den US Open 2020. Auch das ein Gegensatz zu Konkurrentin Ashleigh Barty.

Hier das Einzel-Tableau in Rom