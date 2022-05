WTA Rom: Probleme mit dem Rücken – Raducanu muss aufgeben

Emma Raducanu traf in ihrer ersten Partie in Rom auf Bianca Andreescu, konnte dieses Match aber nicht zu Ende spielen. Sie musste im zweiten Satz nach einem längeren Spiel aufgeben.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 10.05.2022, 19:03 Uhr

Erfolglose Behandlung: Raducanu gibt in Rom auf

Es herrschte eine Menge Vorfreude vor dem Duell zwischen Emma Raducanu und Bianca Andreescu. Der Grund dafür war klar: Hier trafen zwei Spielerinnen aufeinander, die ähnliche Dinge erlebt haben. Beide gewannen unerwartet die US Open. Andreescu freute sich damals sehr für Raducanu, als diese die Sensation schaffte.

Leider wurde es nichts mit einem packenden Match, denn die junge Britin hatte offenbar Probleme mit dem Rücken. Sie wirkte nicht frei, musste 25 Winner von Andreescu hinnehmen, um nach einer guten Stunde das Handtuch zu werfen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:6 und 1:2 aus ihrer Sicht.

Bianca Andreescu, die in Stuttgart ihr Comeback gefeiert hatte und in Madrid im Achtelfinale an Jessica Pegula gescheitert war, wird in der nächsten Runde auf Sara Sorribes Tormo treffen. Und was Raducanu angeht. ist eine Prognose hinsichtlich Roland Garros schwierig.