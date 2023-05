WTA Rom: Rybakina nach Aufgabe von Swiatek im Halbfinale

Nach der verletzungsbedingten Aufgabe der Weltranglistenersten Iga Swiatek in einem besonders im zweiten Satz hochklassigen Match zieht Elena Rybakina (WTA-Nr. 6) ins Halbfinale beim Combined-Event in Rom ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.05.2023, 01:19 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina kommt auf Sand immer besser in Fahrt.

Wirkliche Geheimnisse gab es vor der Begegnung zwischen der Polin Iga Swiatek und Elena Rybakina aus Kasachstan keine, schließlich trafen die beiden Gegnerinnen schon seit dem Juniorinnenalter regelmäßig bei Turnieren aufeinander. Die beiden Auseinandersetzungen in dieser Saison gingen an die 23-jährige Rybakina, die bei den Australian Open und in Indian Wells triumphieren konnte. Dennoch ging die Favoritenrolle bei der ersten Partie auf Sand an die 21-jährige Swiatek, die bereits zwei Titel in Roland Garros gewinnen konnte.

Zu Beginn überzeugte Swiatek mit ihrem variablen Grundlinienspiel. Ohne eine eigene Breakchance zuzulassen, sicherte sich die Topgesetzte im ersten Satz zweimal das Service ihrer Gegnerin.

Nach einem frühen Aufschlagverlust setzte sich die in Moskau geborene Rybakina mit ihren druckvollen Grundschlägen immer besser in Szene und kämpfte sich mit einem Rebreak zurück ins Match. Dank ihrer Aufschlagstärke sicherte sich die amtierende Wimbledonsiegerin den Tiebreak und konnte so den Satzausgleich herstellen.

Nach einem Medical-Timeout zur Behandlung ihres rechten Oberschenkels konnte Swiatek ihre ersten beiden Aufschlagspiele im dritten Satz wie ihre Gegnerin durchbringen, musste aber beim Stand von 6:2, 6:7 (3), 2:2 verletzungsbedingt aufgeben.

In der Runde der letzten Vier bekommt es Rybakina mit der Lettin Jelena Ostapenko zu tun, die gegen die ehemalige Weltranglistenzweite Paula Badosa aus Spanien mit 6:2, 4:6 und 6:3 die Oberhand behalten konnte.

