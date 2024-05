Swiatek und Gauff ohne Probleme beim Auftaktmatch in Rom

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek und die Nummer drei, Coco Gauff, hatten heute in der ersten Runde des 1000-Turniers in Rom keinerlei Probleme.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 22:35 Uhr

© Getty Images

Iga Swiatek machte einfach da weiter, wo sie in Madrid aufghört hatte. Die Polin legte einen starken ersten Auftritt hin und fegte vor allem im ersten Satz über ihre Gegnerin Bernadra Pera hinweg und gewann diesen auch mit 6:0. Der zweite Satz beinhaltete dann längere Ballwechsel und es ging öfters über Einstand. Letzendlich gab Swiatek aber nur zwei Spiele ab. Als nächstes wartet auf die junge Nummer eins Siwatek, Julija Putinzewa die heute Sloane Stepehns bezwingen konnte.

Coco Gauff: Step by step zur Nummer zwei?

Coco Gauff startete mit einem problemlosen 6:3 und 6:3-Sieg in das Masters-Turnier in Rom. Die 20-jährige US-Amerikanerin spielte aggressiv und schlug fast 30-Winner im Match. Gauff hat bei dem Turnier in Rom die Chance, die Nummer zwei der Weltrangliste zu werden und Aryna Sabalenka von ihrer langanhaltenden Herrschaft abzulösen. Gauff müsste mindestens das Halbfinale erreichen, um Sabalenka zu bezwingen. Gelingt ihr dies und Sabalenka verliert vor dem Viertelfinale, wird Gauff die neue Nummer 2 - ein neuer Karrierehöhepunkt für die US-Open-Siegerin. Zunächst trifft die Weltranglistendritte erstmal auf die ungesetzte Jaqueline Cristian.

