WTA Rom: Titelverteidigerin Rybakina zieht zurück, Sakkari und Collins weiter

Elena Rybakina kann ihren Titel beim WTA-1000-Turnier in Rom krankheitsbedingt nicht verteidigen. Unterdessen zogen Maria Sakkari und Danielle Collins in die dritte Runde ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 12:32 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina wird nicht in Rom aufschlagen

Elena Rybakina kann ihren Titel beim WTA-1000-Turnier in Rom nicht verteidigen. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 sagte ihren Start am Sandplatzevent in der italienischen Hauptstadt wenige Stunden vor ihrer Auftaktbegegnung gegen Irina-Camelia Begu krankheitsbedingt ab.

"Ich bin enttäuscht, dass ich dieses Jahr in Rom nicht antreten kann, aber leider fühle ich mich nicht gut genug, um zu starten. Ich habe so gute Erinnerungen an das letzte Jahr und habe mich darauf gefreut, meinen Titel zu verteidigen", erklärte Rybakina in einem Statement.

Unterdessen zog Miami-Siegerin Danielle Collins in die dritte Runde ein. Die US-Amerikanerin profitierte gegen Anna Blinkova nach dem ersten Satz von einer verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin. Auch Maria Sakkari steht nach einem 6:2 und 6:2-Erfolg über Varvara Gracheva in der Runde der letzten 32.

