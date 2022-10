WTA San Diego: Iga Swiatek überollt Cori Gauff

Tennis-Überfliegerin Iga Swiatek hat Coco Gauff in einer Neuauflage des French-Open-Endspiels keinerlei Chance gelassen.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 15.10.2022, 09:34 Uhr

Bei den French Open heißt es immer noch: Das Feld gegen Iga Swiatek

Die Weltranglistenerste aus Polen setzte sich im Viertelfinale des WTA-Turniers in San Diego in nur 66 Minuten mit 6:0, 6:3 gegen die an Position sechs gesetzte US-Amerikanerin durch und hat ihren achten Titel des Jahres weiter fest im Blick.

Im Halbfinale trifft Swiatek (21) auf die Weltranglistensechste Jessica Pegula aus den USA, die gegen Landsfrau Madison Keys mit 6:4, 7:5 siegte. "Das wird ein guter Test für mich, um zu sehen, wo ich stehe", sagte Swiatek.

Erst vor sechs Tagen hatte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin im Endspiel von Ostrau/Tschechien gegen die Lokalmatadorin Barbora Krejcikova verloren. Swiateks letzter Turniersieg war der Triumph bei den US Open vor rund einem Monat.

Favoritinnen fliegen raus

Im zweiten Halbfinale von San Diego stehen sich mit Danielle Collins und Donna Vekic zwei Überraschungsspielerinnen gegenüber.

Collins nahm die an zwei gesetzte Paula Badosa mit 7:6 (5), 6:4 aus dem Turnier, Vekic - aus der Qualifikation gekommen - rang die an drei notierte Aryna Sabalenka mit 6:4, 6:7 (5), 6:1 nieder.