WTA San Jose: Daria Kasatkina und Shelby Rogers bestreiten Finale

Daria Kasatkina und Shelby Rogers werden sich im Finale des WTA-500-Events in San Jose gegenüberstehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.08.2022, 08:17 Uhr

© Getty Images Daria Kasatkina durfte nach dem Sieg über Paola Badosa jubeln

Toller Erfolg für Daria Kasatkina: Die an Position sieben gesetzte Russin steht beim WTA-500-Turnier von San Jose im Endspiel. In der Vorschlussrunde behauptete sich die 25-Jährige gegen die Weltranglistenvierte Paula Badosa klar mit 6:2 und 6:4.

Im Finale trifft Kasatkina nun auf Shelby Rogers. Die US-Amerikanerin knüpfte im Semifinale nahtlos an ihre starken Darbietungen im bisherigen Turnierverlauf an und schlug Veronika Kudermetova mit 6:3 und 6:4. Mit einem Sieg am Sonntag würde die 29-Jährige ihren ersten Karrieretitel einheimsen.

Beim WTA-250-Turnier in Washington lautet das Finale unterdessen Kaia Kanepi gegen Liudmila Samsonova. Die Estin setzte sich im Halbfinale gegen Daria Saville glatt mit 6:1 unf 6:3 durch, noch weniger Probleme hatte Samsonova beim 6:1 und 6:1-Erfolg über Xiyu Wang.

Hier das Draw von San Jose

Hier das Draw von Washington