WTA San Jose: Viertelfinale - Coco Gauff nimmt Naomi Osaka raus

Die Ex-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka scheiterte beim WTA-Tour-500-Turnier in San Jose im Achtelfinale an der US-Amerikanerin Coco Gauff.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.08.2022, 11:19 Uhr

© Getty Images Coco Gauff bezwang in San Jose Naomi Osaka in zwei Sätzen

Die erst 18-Jährige Coco Gauff hat das hochbrisante Achtelfinal-Duell beim WTA-Tour-500-Hartplatzturnier in San Jose gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Japan Naomi Osaka in zwei Sätzen für sich entschieden. Die aktuelle Nummer elf des WTA-Rankings gewann mit 6:4, 6:4 und trifft im Viertelfinale auf die Spanierin Paula Badosa, die am Mittwoch gegen die Qualifikantin Elizabeth Mandlik über Sätze hart zu kämpfen hatte.

Osaka wehrte zwar bei 1:5 und 3:5 des zweiten Satzes bei eigenem Service jeweils drei Break- und somit Matchbälle ab (insgesamt waren es sieben abgewehrte Matchbälle der Dame aus Osaka) am Ausgang der Partie änderte das jedoch nichts mehr. Gauff gab nach der Partie die offenkundige Nervosität zu: "Bei 5:1, 40:0 war ich alles andere als ruhig. Es ist sehr selten, dass jemand zweimal von einem 0:40 zurückkommt, aber es ist Naomi. Das Zeit nur was für eine Kämpferin sie ist. Sie hätte auch einfach hinschmeißen können, aber das hat sie nicht."

Raducanu in Washington im Viertelfinale

In Kalifornien klar gescheitert ist die topgesetzte Griechin Maria Sakkari, die beim 1:6, 3:6 gegen die Lokalmatadorin Shelby Rogers gar nichts zu bestellen hatte. Aryana Sabalenka (5:7, 6:1, 7:5 gegen Caroline Dolehide aus den USA) und Veronika Kudermetova (6:2, 7:5 gegen Claire Liu) komplettieren das Viertelfinaltableau bei der mit rund 760.000 US-Dollar dotierten Veranstaltung.

Beim WTA-Tour-250-Turnier in Washington, das zusammen mit dem ATP-World-Tour-500-Turnier als Combined-Event ausgetragen wird, zeigt sich die Britin Emma Raducanu bisher von ihrer guten Seite. Die US-Open-Siegerin des Vorjahres steht nach einem 2:50 Stunden dauernden 7:6 (5), 7:6 (4) gegen die Kolumbianerin Camila Osorio im Viertelfinale. Die Zweitgesetzte trifft dort auf die Russin Liudmila Samsonova.

