WTA: Sechs Major-Siegerinnen plus Olympiagold - in Ostrava geht es rund

Das WTA-Turnier in Ostrava kann mit einer Star-Besetzung aufwarten. Neben anderen Spitzenspielerinnen mit dabei: die Nummer eins der Welt und die aktuelle Wimbledon-Siegerin.

Schnell noch einmal gecheckt: Ja, in Ostrava findet ab dem 03. Oktober 2022 tatsächlich „nur“ ein WTA-Turnier der 500er-Kategorie statt. Das Teilnehmerfeld lässt allerdings auf Höheres schließen: Denn nicht weniger als sechs Frauen, die bereits ein Major gewonnen haben, werden in der Tschechischen Republik an den Start gehen. Dazu mit Belinda Bencic auch noch die regierende Olympiasiegerin im Einzel.

Ganz oben in der Setzliste wird der Name von Iga Swiatek geführt werden, der besten Spielerin der Saison. Aus der Riege der Grand-Slam-Siegerinnen auch mit dabei: Emma Raducanu, die Überraschungs-Championesse der US Open 2021. Oder Jelena Ostapenko, mit deren Titel 2017 in Roland Garros auch nicht zu rechnen war. Ebensowenig wie mit jenem von Barbora Krejcikova eben dort im Frühjahr 2021.

Victoria Azarenka hat zweimal bei den Australian Open triumphiert, auch die Weißrussin hat für Ostrava genannt. Und da wäre dann noch Elena Rybakina, die vor wenigen Wochen überraschend in Wimbledon zugeschlagen hat.

Dazu mit Anett Kontaveit, Maria Sakkari und Paula Badosa die aktuellen Nummer zwei bis vier in den WTA-Charts. Da sollte sich ein Besuch in Ostrava in jedem Fall lohnen.