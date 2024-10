WTA: Seltenes Qualifikantinnen-Duell in Osaka

Suzan Lamens durfte sich in WTA 250er-Turnier Osaka erstmal zur Siegerin eines WTA-Turniers küren. Ihr Finalduell gegen Kimberly Birrell war aber auch in anderer Hinsicht besonders.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 22:15 Uhr

© Getty Images Suzan Lamens holte in Osaka den Titel.

Als Suzan Lamens und Kimberly Birrell am Samstag der vergangenen Woche zu ihrem jeweils ersten Match auf der Anlage in Osaka antraten, war der Gedanke an das Endspiel sicherlich noch weit entfernt. Lamens, in dieser Woche die 125 der Weltrangliste, und Birrell, Nummer 150, mussten zunächst den Weg durch zwei Qualifikationsrunden gehen, um überhaupt einen Hauptfeldplatz sicher zu haben.

Beide Spielerinnen erledigten diese Aufgabe erfolgreich und starteten anschließend den Siegeslauf bis in das Endspiel. Auch wetterbedingte Verzögerungen konnten beide Akteurinnen nicht stoppen. Damit erlebten die Fans in Osaka ein Endspiel von zwei Qualifikantinnen, was auf dem 250er-Level bis dato erst vier Mal der Fall war.

Tatjana Maria war beim letzten Qualifikantinnen-Endspiel beteiligt

Zuletzt gab es dieses Duell in einem Endspiel sogar mit deutscher Beteiligung. Tatjana Maria siegte im Endspiel von Bogota nach erfolgreicher Qualifikation gegen Laura Pigossi, die sich ebenfalls durch die Qualifikation kämpfen musste und den Rückenwind im Hauptfeld bis zum Finale auskosten konnte.