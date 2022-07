WTA: Serena Williams - In Kanada dabei, US Open auf dem Schirm?

Serena Williams wird beim WTA-Tour-1000-Turnier in Toronto an den Start gehen. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass die US-Legende auch bei den US Open 2022 aufschlagen möchte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2022, 20:33 Uhr

© Getty Images Serena Williams plant offenbar einen Auftritt bei den US Open

Serena Williams hat aus den Erfahrungen von Wimbledon offenbar gelernt. Dort war die US-Amerikanerin, zur Überraschung vieler, im Einzel angetreten. Und da mit nur zwei Doppel-Matches an der Seite von Ons Jabeur in Eastbourne als Vorbereitung. Das konnte nicht gut ausgehen, und so musste Serena bereits nach der ersten Runde und einer dramatischen Niederlage gegen Harmony Tan abreisen.

Offenbar hat die 23-malige Major-Gewinnerin aber wieder Lust auf den Tennissport bekommen. Denn wie am heutigen Donnerstag bekannt wurde, wird Serena beim WTA-Tour-1000-Event in Toronto aufschlagen. Was ein ziemlich eindeutiger Indikator dafür sein dürfte, dass sie sich wenige Wochen später auch bei den US Open in New York City versuchen wird. Im New Yorker Spätsommer ohne Matchpraxis anzutreten, empfiehlt sich angesichts der äußeren Umstände nicht. Auch wenn davon auszugehen ist, dass Serena Williams ihre Auftaktpartie als Night Session bestreiten wird.

In New York City hat die mittlerweile 40-Jährige 2018 und 2019 zwei bittere Final-Niederlagen erlitten: zunächst gegen Naomi Osaka, im Jahr darauf gegen Bianca Andreescu. Ein Sieg in einem dieser Matches hätte das Einstellen des Allzeit-Rekords von Margaret Court bedeutet. Das letzte Grand-Slam-Championat von Serena datiert von den Australian Open 2017.