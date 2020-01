WTA: Serena Williams stürmt ins Auckland-Finale

Serena Williams fehlt noch ein Sieg zu ihrem ersten Turnier-Erfolg seit 2017: Die US-Amerikanerin besiegte im Halbfinale von Auckland ihre Landsfrau Amanda Anisimova mit 6:1 und 6:1 und trifft im Finale auf Jessica Pegula.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2020, 06:58 Uhr

© Getty Images Serena Williams steht vor ihrem ersten Titel seit 2017

Streng genommen darf man nicht einmal von einer Lehrstunde sprechen, die Serena Williams Amanda Anisimova da in der Vorschlussrunde des WTA-Turniers in Auckland erteilt hat - schließlich standen die beiden Frauen nur 42 Wettkampf-Minuten auf dem Court. Nach dieser Spielzeit hatte sich die 38-jährige Williams gegen die um 20 Jahre jüngere Anisimova, die im vergangenen Jahr das Halbfinale der French Open erreicht hatte, mit 6:1 und 6:1 durchgesetzt.

Im Endspiel am Sonntag trifft Serena nun allerdings nicht wie erwartet auf Freundin und Doppelpartnerin Caroline Wozniacki, sondern auf Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin setzte sich gegen Wozniacki, die im Viertelfinale den Run der zweimaligen Titelverteidigerin Julia Görges gestoppt hatte, mit 3:6, 6:4 und 6:0 durch. Wozniacki wird ihre Karriere nach den Australian Open beenden. Im Doppel allerdings könnte es in Auckland doch noch einen Titel für die Dänin geben - eben an der Seite von Serena Williams steht Caroline Wozniacki im Finale.

Erster Titel seit 2017 für Serena Williams?

Die 23-malige Grand-Slam-Championesse wiederum peilt ihren ersten Turniersieg seit Anfang 2017 an. Damals hatte Serena im Endspiel der Australian Open Schwester Venus geschlagen. Seitdem sind mehrere Versuche fehlgeschlagen, besonders schmerzhaft jene in Finali von Major-Endspielen wie 2018 in Wimbledon gegen Angelique Kerber, wenige Monate später bei den US Open gegen Naomi Osaka und im Jahr darauf gegen Simona Halep und Bianca Andreescu. Die Kanadierin hätte in Auckland eigentlich auch an den Start gehen sollen, musste aber verletzungsbedingt absagen.

