WTA: Simona Halep beendet Zusammenarbeit mit Darren Cahill

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Simona Halep lässt über Twitter wissen, dass sie sich von ihrem Langzeit-Coach Darren Cahill trennt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2021, 15:52 Uhr

© Getty Images Darren Cahill und Simona Halep gehen nach gesamt sechs Jahren Zusammenarbeit getrennte Wege.

Vor einer Woche die Hochzeit mit Multimillionär Toni Iuruc und nun die Trennung - allerdings nicht vom Neo-Ehemann: Simona Halep teilte per Twitter mit, dass sie und ihr Trainer Darren Cahill ab sofort getrennte Wege gehen werden. Der Australier betreute die Rumänin mit einem Jahr Pause seit 2014 und führte sie in den Jahren 2017 und 2018 für 64 Wochen an die Spitze der Damen-Weltrangliste, sowie zu den Grand-Slam-Triumphen in Roland Garros 2018 und in Wimbledon 2019.

Die 29-Jährige ließ die Öffentlichkeit über die sozialen Medien wissen, dass sich die beiden im guten Einvernehmen getrennt haben: „Nach sechs wundervollen Jahren der Zusammenarbeit, haben Darren Cahill und ich entschieden, dass es Zeit ist unser Arbeitsverhältnis zu beenden. Danke Dir für alles D., dass Du mich zu einer besseren Tennisspielerin und zu einem besseren Menschen gemacht hast.“

Noch kein neuer Trainer bekannt

Cahill war selbst erfolgreicher Tennisprofi gewesen, stand 1988 etwa im Semifinale der US Open. In seiner noch erfolgreicheren Trainerlaufbahn betreute er Spieler wie Lleyton Hewitt, Andre Agassi, Andy Murray und Fernando Verdasco, sowie die Damen Ana Ivanovic, Daniela Hantuchova und Sorona Cirstea.

Weder ist bekannt, wer der neue Trainer von Halep werden wird, noch ob Cahill erneut einen Trainerposten annehmen möchte. Aktuell ist der Mann aus Down-Under Talent-Scout beim Adidas Player Development Program und Analyst bei der Sportplattform ESPN und beim australischen TV-Sender Channel 7.