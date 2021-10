WTA: Simona Halep - „Ermutige alle, sich impfen zu lassen“

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Simona Halep ruft ihre Kolleg:innen dazu auf, sich impfen zu lassen.

Spätestens seit die Australian Open ihren Impffahrplan für die kommende Ausgabe im nächsten Jahr vorgestellt haben, wird das Thema COVID-Impfung in ATP- und WTA-Kreisen heftig diskutiert. Entweder voll geimpft und ohne Einschränkungen oder 14-tägige Quarantäne vor Ort - mehr als diese zwei Varianten gibt es nicht. Und welche der beiden für die Veranstalter wohl die angenehmere wäre, brauchen wir hier nicht lange auszuführen.

Rumänien in der COVID-Krise

Während etwa Novak Djokovic oder Aryna Sabalenka weiter auf ihr Recht auf Privatsphäre pochen, spricht sich Simona Halep ganz klar für den Doppelstich aus. „Ich bin klar dafür und bin bereits geimpft“, erklärte die ehemalige Weltranglisten-Erste bei einer Pressekonferenz im Rahmen des WTA-Tour-500-Turniers in Moskau. „Wir haben in Rumänien ernste Probleme damit, unsere Krankenhäuser sind überfüllt und was da passiert, ist eine Tragödie.“

Die Impfquote in Haleps Heimatland ist tatsächlich katastrophal - derzeit sind lediglich 30,5 Prozent der Bevölkerung vollständig immunisiert. „Ich ermutige alle, sich impfen zu lassen, Australien hat die richtige Entscheidung getroffen. So schwierig es auch sein mag, das ist der einzige Weg, um das Turnier spielen zu können.“ Ob der Aufruf der Südosteuropäerin viel Gehör finden wird, bleibt erstmal abzuwarten. Derzeit sollen ca. 30 Prozent der Tennisspieler:innen noch nicht geimpft worden sein.