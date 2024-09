WTA: Simona Halep mit dem nächsten Comeback - auf kleinerer Bühne

Simona Halep startet beim WTA-Tour-125-Turnier in Hongkong den nächsten Anlauf zu einer Rückkehr in den Tennisbetrieb.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.09.2024, 17:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Simona Halep versucht sich ab Montag beim 125er in Paris

Simona Halep und der schwierige Weg zurück in die Tennisszene. Diese mittlerweile gar nicht so kurze Geschichte soll in den kommenden Tagen ein zusätzliches Kapitel bekommen. Denn Halep, die 2018 in Roland-Garros und ein Jahr später In Wimbledon jeweils den Titel holen konnte, hat für das WTA-Tour-125-Turnier in Hongkong genannt.

Halep, mittlerweile 33 Jahre alt, hat nach einer längeren Dopingsperre beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami im Frühjahr 2024 ihr Comeback gefeiert. Dort musste sie sich in der ersten Runde Paula Badosa in drei Sätzen beugen. Danach kam nur noch ein Match dazu: Beim WTA-Tour-125-Event in Paris musste Simona Halep in ihrem Auftaktmatch gegen die US-Amerikanerin Mccartney Kessler im zweiten Satz aufgeben.

Aktuell wird Halep an Position 1.130 der WTA-Charts geführt. Sie blickt auf bislang 24 Turniersiege im Einzel zurück, den bislang letzten gab es Anfang 2022 beim Vorbereitungsturnier in Melbourne.