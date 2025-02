WTA Singapur: Holt sich "Wiederholungstäterin" Mertens den Titel?

Elise Meretns hat in Singapur das zweite Endspiel in der Saison 2025 erreicht. In Hobart hat es vor wenigen Wochen nicht zum Titel gereicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2025, 13:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elise Mertens hat in Singapur das zweite Finale der Saison 2025 erreicht

Drei Spielerinnen sind es nun, die im Laufe der noch jungen Saison 2025 mindestens zwei Einzel-Endspiele erreicht haben: Aryna Sabalenka (Titel in Brisbane und Endspiel der Australian Open), Madison Keys (Siegerin in Adelaide und bei den Australian Open) und jetzt auch Elise Mertens. Die Belgierin stand nämlich schon vor ein paar Wochen im Finale von Hobart, unterlag dort allerdings der US-Amerikanerin McCartney Kessler.

In Singapur bietet sich Mertens nun die nächste Chance. Denn nach dem 6:3 und 6:4 gegen Xiyu Wang fehlt erneut nur ein Sieg, um die Trophäe hochzuhalten. Und wieder steht eine Amerikanerin im Weg: Diesmal ist es Ann Li, die beim Stand von 7:6 (2) und 1:0 von der Aufgabe von Anna Kalinskaya profitiert hat. Die Russin war als Nummer eins in das 250er-Event gestartet.

Für Mertens steht der neunte Karriere-Titel im Einzel auf dem Siel. Im Doppel ist die mittlerweile 29-Jährige bekanntlich noch erfolgreicher unterwegs. Da hat Mertens bereits 21 Championate gesammelt. Darunter mehrere bei Grand-Slam-Turnieren, wie etwa 2024 bei den Australian Open an der Seite von Su-Wei Hsieh.

Hier das Einzel-Tableau in Singapur