WTA: So geht es im Herbst auf der Damentour weiter

Die Spielervereinigung der Tennis-Damen hat am Mittwoch den aktualisierten Turnierplan für den Herbst bekanntgegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2021, 16:41 Uhr

© Getty Images

Während die ATP, mit einem Veranstaltungskalender der bereits bis zu den ATP-Finals Mitte November durchkomponiert wurde, den Spielern und Turnierverantwortlichen eine gewisse Planungssicherheit ermöglicht, hantelt sich die WTA nur quartalsweise voran. Heute wurde zumindest der Turnierplan für die Monate September und Oktober veröffentlicht. Der Termin und der Austragungsort der WTA-Finals 2021 blieben allerdings noch offen.

Ganz neu hinzugekommen sind die Herbst-Events in Portoroz (Slowenien), Chicago (USA, Illinois), Teneriffa (Spanien) und Courmayeur (Italien). Ein Comeback des WTA-1000er-Turniers in Indian Wells ist analog zum Herrenturnier ebenfalls anberaumt. Die von manchen als das fünfte Major-Event bezeichnete Veranstaltung in der kalifornischen Wüste war 2020 dem Corona-Virus zum Opfer gefallen.

Hier der aktualisierte WTA-Tour-Kalender nach den US-Open: