WTA: Sofia Kenin zur Spielerin des Jahres gekürt

Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin ist von den Kolleginnen zur Spielerin des Jahres 2020 auf der WTA-Tour gewählt worden. Auch Victoria Azarenka, French-Open-Championesse, Kristina Mladenovic mit Partnerin Timea Babos und die Argentinierin Nadia Podoroska durften sich über Auszeichnungen freuen.

© Getty Images Sofia Kenin - Spielerin des Jahres 2020 auf der WTA Tour

Dass Sofia Kenin ganz großes Tennis spielen kann, hat die US-Amerikanerin schon 2019 in Roland Garros bewiesen: Da besiegte sie Mitfavoritin Serena Williams, die es danach sehr eilig hatte, die obligatorische Pressekonferenz hinter sich zu bringen. In diesem Jahr hätte Kenin fast noch einen drauf gesetzt, verlor das Endspiel gegen Iga Swiatek allerdings in zwei Sätzen. Schade aus Sicht der US-Amerikanerin. Aber insofern kein allzu großes Malheur, als dass Kenin zu Beginn des Jahres ja bei den Australian Open zunächst Ashleigh Barty und im Finale Garbine Muguruza besiegt hatte. Ihrem ersten Major ließ Sofia Kenin dann auch noch den Turniersieg in Lyon folgen. Gut genug für die Kolleginnen auf der WTA-Tour, Kenin zur Spielerin des Jahres zu küren.

Hätte man im Einzel auch Argumente für Naomi Osaka, die auch neben dem Court mit ihrem politischen Engagement eine herausragende Figur abgab, finden können, so fiel die Wahl für die beste Doppel-Paarung der verkürzten Saison 2020 rechtschaffen leicht: Timea Babos und Kristina Mladenovic gewannen die beiden letzten Grand-Slam-Turniere des Jahres in New York City und Roland Garros. Und somit auch den Preis für das beste Paar des Jahres.

Azarenka und Swiatek ausgezeichnet

Als am meisten verbesserte Spielerin 2020 wurde Iga Swiatek ausgezeichnet, die bei ihrem Rund zum Titel in Roland Garros keinen Satz abgab, ja, in keinem Satz mehr als vier Spiele ihrer Gegnerin zuließ. Und weil er daran wohl einen großen Anteil hat, wurde Piotr Sierzputowski, der Coach der Polin, zum Trainer des Jahres gewählt.

Der Preis für die beste Rückkehrerin ging wie erwartet an Victoria Azarenka, die das von Cincinnati nach New York City verlegte Premier Mandatory Event gewann (Naomi Osaka trat zum Finale verletzungsbedingt nicht an), und bei den US Open im Endspiel scheiterte (diesmal war Osaka am Start). Als beste Newcomerin 2020 wurde French-Open-Halbfinalistin Nadia Podoroska prämiert. Die Argentinierin verbesserte sich in der Abrechnungsperiode von Weltranglisten-Position 255 auf Platz 48. Als fairste Spielerin der WTA-Tour wurde schließlich Marie Bouzkova ausgezeichnet.