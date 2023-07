WTA: Sommer-Hochzeit - Petra Kvitova hat "Ja" gesagt

Die zweifache Wimbledon-Championesse Petra Kvitova hat an diesem Wochenende ihren langjährigen Partner Jiri Vanek geheiratet.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2023, 15:18 Uhr

© Twitter Trainer Jiri Vanek und Top-Spielerin Petra Kvitova sind den Bund der Ehe eingegangen

Schöne Nachrichten von der Ex-Weltranglisten-Zweiten Petra Kvitova: Die tschechische Spitzenspielerin hat an diesem Wochenende ihren langjährigen Partner Jiri Vanek geheiratet. Auf Twitter teilte sie am Sonntag ein wunderschönes Foto der beiden Neo-Eheleute mit der kurz und knappen Information: "Mr and Mrs".

Vanek war in den letzten Jahren nicht nur Kvitovas Partner in privaten Dingen, sondern das Mastermind hinter ihren zahlreichen sportlichen Erfolgen. Das die Top-Athletin und ihr Trainer den heiligen Bund der Ehe eingehen wollen, hatten sie bereits im Augst des Vorjahres mit einer Verlobung bekannt gegeben.

Seit insgesamt sieben Jahren trainiert der ehemalige Tennisprofi (höchste Karriereplatzierung Rang 74 im Oktober 2000) die zweifache Wimbledon-Siegerin, die mittlerweile auf 31 Turniersiege auf der WTA-Tour zurückblicken darf.

Vor der Vermählung mit Vanek war die Ostmährin mit dem tschechischen Eishockey-Profi Radek Meidl ein Paar. Davor wiederum hatte Kvitova eine Liaison mit Ex-Tennis-Profi Radek Stepanek.