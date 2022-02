WTA St. Petersburg: Jule Niemeier schafft Qualifikation für das Hauptfeld

Jule Niemeier aus dem Porsche Talent Team hat den Einzug in das Hauptfeld des WTA-Tour-500-Turniers in St. Petersburg geschafft. Dort trifft die deutsche Nachwuchshoffnung auf Petra Kvitova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2022, 18:47 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier steht in St. Petersburg im Hauptfeld

Niemeier musste sich durch drei Qualifikations-Runde kämpfen, besiegte dabei zunächst die an Position vier gesetzte Ungarin Anna Bondar, danach mit Nathalia Vikhlyantseva eine Spielerin, die vor wenigen Jahren noch selbst als große Nachwuchshoffnung galt. Und schließlich mit dem 4:6, 6:1 und 6:1 gegen Erika Andreeva noch eine zweite Lokalmatadorin.

Die Aufgabe in der ersten Runde des Hauptfelds wird nun allerdings sehr fordernd: Niemeier trifft auf die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova. Die in St. Petersburg 2018 schon einmal den Titel holen konnte. Mit Andrea Petkovic ist noch eine zweite Deutsche in der russischen Metropole am Start. Petkovic startet gegen die Schwedin Rebecca Peterson.

Hier das Einzel-Tableau in St. Petersburg