WTA St. Petersburg: Maria Sakkari gewinnt 3-Stunden-Kampf

Maria Sakkari (WTA-Nr. 7) hat nach einer Kraftanstrengung das Finale in St. Petersburg erreicht. Sie trifft dort auf Anett Kontaveit (WTA-Nr. 9).

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2022, 17:32 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari

Sakkari schlug Irina-Camelia Begu mit 6:4, 6:7 (4) und 6:4, nach einer Spielzeit von 3 Stunden und 4 Minuten. Sie steht damit in ihrem vierten Finale auf WTA-Ebene und will ihren zweiten Titel gewinnen (nach Rabat in 2019).

"Das Level dieses Spiel war extrem hoch", freute sich die Griechin im Anschluss. "Ich musste einige extreme Schläge auspacken und sehr körperliches Tennis spielen."

Anett Kontaveit bestätigt Hallen-Form

Im Finale trifft Sakkari auf Anett Kontaveit, die Nummer 2 in St. Petersburg. Und die Frau, die es aktuell bei Hallenturnieren zu schlagen gilt: Die Estin hatte zum Ende der abgelaufenen Saison einen tollen Lauf hingelegt und die Turniere in Ostrau, Moskau und Cluj-Napoca gewonnen.

Im Halbfinale von St. Petersburg schlug sie Jelena Ostapenko mit 6:3 und 6:4.

Im direkten Vergleich zwischen Sakkari und Kontaveit steht es 6:6, die letzten beiden Begegnungen hatte Kontaveit für sich entschieden.