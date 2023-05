WTA Strasbourg: Anna-Lena Friedsam erteilt zum Auftakt Höchststrafe

Die Deutsche Anna-Lena Friedsam setzte sich zum Auftakt der WTA-Tour-250-Veranstaltung in Strasbourg mit zweimal 6:0 gegen die Chinesin Shuai Zhang durch.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 22.05.2023, 18:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Anna-Lena Friedsam steht beim WTA-Turnier in Strasbourg im Achtelfinale

Anna-Lena Friedsam ist beim WTA-Tour-250-Turnier in Strasbourg ins Achtelfinale eingezogen. Die 29-Jährige besiegte in ihrem Auftaktmatch die an Nummer drei gesetzte Chinesin Shuai Zhang überraschend klar im Schnelldurchgang mit 6:0, 6:0.

Friedsam trifft bei der Sandplatzveranstaltung nun auf die Russin Anna Blinkova. Außer Friedsam ist diese Woche auch Tatjana Maria auf der WTA-Tour im Einsatz. Die Wimbledon-Semifinalistin von 2022 trifft im marokkanischen Rabat zum Auftakt auf Tatiana Prozorova aus Russland.

Hier das Einzel-Tableau aus Strasbourg.