WTA Straßburg: Kerber holt ersten Sieg auf Sand

Beim WTA-250-Turnier von Straßburg hat Angelique Kerber ihr Auftaktmatch gegen die junge Französin Diane Parry mit 6:3 und 6:4 gewonnen.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 16.05.2022, 20:58 Uhr

In 2022 zum ersten Mal auf Sand erfolgreich: Angelique Kerber

Vier Matches auf Sand hatte Angelique Kerber (WTA Nr. 22) vor diesem Duell in diesem Jahr absolviert. Die ersten beiden davon waren sehr umkämpft. Im Rahmen des Billie Jean King Cups musste sich die 34-Jährige den kasachischen Spielerinnen Yulia Putintseva und Jelena Rybakina jeweils in drei Sätzen beugen. In Stuttgart folgte eine weitere Dreisatzniederlage gegen Anett Kontaveit, ehe in der ersten Runde von Rom gegen Cari Gauff nichts zu holen war.

In der ersten Runde des 250er Turniers von Straßburg lief es besser. Die hinter Karolina Pliskova an Position zwei gesetzte Kerber konnte die 19-Jährige Diane Parry (WTA Nr. 96) im ersten Satz einmal breaken und ihren Aufschlag anschließend halten, was ihr das 6:3 im ersten Durchgang bescherte. Ähnliches gelang ihr auch im zweiten Durchgang, als sie beim Stand von 3:3 ihren sechsten Breakball nutzen konnte. Zwar kassierte sie anschließend selbst ein Break – am Ende setzte sich aber doch mit 6:4 durch.

Kerber in Straßburg an zwei gesetzt

Obwohl Kerber für Parry noch eine Nummer zu groß war, sollte an dieser Stelle ihre wunderbare einhändige Rückhand erwähnt werden, die sie immer wieder longline probierte. Doch Kerber war defensiv gewohnt stark. Einzig die Dunkelheit hätte ihr noch einen Strich durch die Rechnung machen können: Hätte sie das Spiel zum 6:4 nicht durchgebracht, wäre die Partie unterbrochen worden. Die an zwei gesetzte Kerber wird in der nächsten Runde auf Aliaksandra Sasnovich treffen.

