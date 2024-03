WTA Stuttgart: Richtig gutes Starterfeld beim Porsche Tennis Grand Prix

Der Protsche Tennis Grand Prix in Stuttgart bekommt auch 2024 wieder ein starkes Teilnehmerfeld, das geht aus der heute veröffentlichten Meldeliste hervor.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.03.2024, 11:27 Uhr

© Getty Images Das WTA-Tour-500-Turnier in Stuttgart glänzt auch in diesem Jahr mit einem Top-Starterfeld

Angeführt wird die Liste von Titelverteidigerin und der aktuellen Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek (Polen), gefolgt von Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka (WTA Nummer 2) und US-Open-Siegerin Coco Gauff (USA/WTA 3). Als einzige Top-Ten-Spielerin fehlt die Griechin Maria Sakkari in Stuttgart.

Den letzten direkten Platz im Hauptfeld belegt die junge Tschechin Linda Noskova (WTA 31), die bei den Australian Open mit einem Sieg über Swiatek in der dritten Runde für Furore sorgte. Des Weiteren sind bereits zwei der vier Wild-Cards für das Turnier vergeben.

Neben der US-Open-Siegerin von 2021, Emma Raducanu, die sich nach Verletzungen zurückkehrt, hat auch Angelique Kerber (Kiel) einen Platz in Stuttgart sicher. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin kämpft sich nach der Geburt ihrer Tochter Liana vor einem Jahr zurück in die Weltspitze und machte in der vergangenen Woche beim Masters-Turnier in Indian Wells wieder auf sich aufmerksam. Weitere deutsche Spielerinnen dürften durch die beiden verbleibenden Wild-Cards und die Qualifikation dazukommen.

Das Turnier in der Stuttgarter Porsche Arena findet vom 13. bis 21. April statt.