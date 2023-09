WTA: Tatjana Maria in Tokio chancenlos

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Tokio eine herbe Auftaktpleite kassiert.

von SID / Red.

zuletzt bearbeitet: 25.09.2023, 13:27 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria

Die 36-Jährige aus Bad Saulgau erwischte am Montag einen schwarzen Tag und verlor in nur 61 Minuten mit 0:6, 2:6 gegen die an Position sieben gesetzte Russin Liudmila Samsonova.

Maria war in Japans Hauptstadt die einzige deutsche Starterin.

Topgesetzt hier ist Iga Swiatek vor Jessica Pegula.