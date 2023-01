WTA Hua Hin: Tatjana Maria glückt klarer Auftakterfolg

Während die Tennis-Mama Tatjana Maria ihre Erstunden-Aufgabe beim WTA-Tour-250-Turnier in Hua Hin gewinnen konnte, feierte Jule Niemer einen Match-Erfolg beim Hallen-Hartplatz-Event in Lyon.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 31.01.2023, 13:30 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria erreichte im thailändischen Hua Hin die zweite Runde

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat ihren zweiten Saisonsieg auf der WTA-Tour eingefahren. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau gewann ihr Auftaktmatch im thailändischen Hua Hin gegen Alexandra Eala (Philippinen) souverän 6:2, 6:2. Im Achtelfinale trifft die Weltranglisten-63. auf die Ukrainerin Dayana Yastremska oder Moyuka Uchijima aus Japan.

Bei den Australian Open war Maria vor rund zwei Wochen zum fünften Mal in Folge bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Ende des vergangenen Jahres war sie für ihre beeindruckende Leistung beim Rasenklassiker in Wimbledon von der WTA als "Comeback-Spielerin des Jahres" ausgezeichnet worden.

Niemeier mit Mühe

Jule Niemeier ist hingegen bereits gestern am späten Abend beim WTA-Turnier in Lyon mit viel Mühe ins Achtelfinale eingezogen. Zwei Wochen nach ihrem Erstrundenaus bei den Australian Open setzte sich die Dortmunderin am Montag in der ersten Runde mit 7:5, 2:6, 6:3 gegen die Weltranglisten-133. Olga Danilovic aus Serbien durch. In der Runde der letzten 16 trifft Niemeier auf die Kolumbianerin Camilo Osorio.

Niemeier war trotz starker Leistung in Melbourne gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek ausgeschieden. Im vergangenen Jahr hatte die 23-Jährige das Viertelfinale von Wimbledon erreicht, bei den US Open kam sie unter die letzten 16. Aktuell belegt Niemeier den 71. Platz der Weltrangliste.

