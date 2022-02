WTA: Tochter von Hana Mandlikova gewinnt zwei Turniere in Folge

Elizabeth Mandlik, die Tochter der ehemaligen Weltklasse-Spielerin Hana Mandlikova, hat hintereinander zwei Hartplatz-Events in Florianopolis gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2022, 08:05 Uhr

© Instagram Elizabeth Mandlik, Tochter von Hana Mandlikova, war in Brasilien ausgesprochen erfolgreich

Tennis-Mama Hana Mandlikova wird stolz sein: Die Tochter der vierfachen Grand-Slam-Siegerin (Australian Open 1980, 1987, French Open 1981, US Open 1985) hat zwei ITF-25-Turniere in Florianopolis hintereinander gewonnen. Elizabeth Mandlik, die aufgrund ihrer Geburt in den USA auf die tschechische ova-Endung bei weiblichen Namen verzichten kann, schaffte damit ihre ersten beiden Titel bei Turnieren dieser Gößenordnung.

Bei den beiden Hartplatz-Events in Brasilien musste die 20-Jährige insgesamt nur einen Satzverlust hinnehmen. Mittels der 50 erspielten Weltranglisten-Punkte wird die junge Nordamerikanerin ab nächsten Montag circa um Platz 330 im WTA-Ranking liegen. In den Jahren 2019 und 2021 konnte Mandlik bereits jeweils zwei ITF-15-Veranstaltungen gewinnen.

Große Fußstapfen für Mandlik

Mutter Hana Mandlikova war als gebürtige Tschechin 1986 nach Australien ausgewandert, dort zwei Jahre verheiratet gewesen und 1988 in die USA umgezogen. Heute lebt die ehemalige Weltranglisten-Dritte in einer offen lesbischen Beziehung in Florida.

Es wird interessant zu sehen sein, ob Tochter Elizabeth in die großen Fußstapfen ihrer Mutter treten kann. Mandlikova gewann während ihrer Karriere insgesamt 27 Einzeltitel und dreimal den Federation Cup für die Tschechoslowakische Republik.