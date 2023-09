WTA Tokio: Iga Swiatek führt die (etwas) volle(re) Kapelle an

Beim WTA-Tour-500-Turnier in Tokio kehrt immerhin Iga Swiatek in den regulären Spielbetrieb zurück. Weiterhin als fehlend gemeldet: Coco Gauff und Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2023, 14:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek wird in Tokio das Feld anführen

Machen wir uns nichts vor: Wenn die meisten Tennisfans etwas auf der WTA-Tour derzeit sehen wollen, dann ein Re-Match des US-Open-Endspiels zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff. Alleine: Wie schon zuletzt in San Diegeo beim 500er und auch aktuell beim WTA-Tour-1000-Event in Guadalajara sind weder US-amerikanische Siegerin von Flushing Meadows noch die neue Weltranglisten-Erste aus Belarus in Tokio am Start.

Aber gut: Mit Iga Swiatek kommt ja immerhin die Dominatorin der letzten eineinhalb Jahre, die Polin ist an Position eins gesetzt und trifft in Runde zwei entweder auf eine Qualifikantin oder Lokalmatadorin Nai Hibino. Von ganz unten im Tableau grüßt Jessica Pegula, deren US Open auch nicht ganz nach Wunsch verlaufen sind. Ebensowenig wie jene von Swiatek, die sich ja im Achtelfinale Jelena Ostapenko geschlagen geben musste.

Einen kleinen Bonus haben zwei Frauen erhalten, die erst heute Nacht noch in Guadalajara ein Halbfinale bestritten haben: Maria Sakkari und Caroline Garcia. Denn die Griechin, die nach dem 6:3 und 6:0 gegen Garcia im Endspiel gegen Überraschungsfrau Caroline Dolhide antritt, startet in Tokio wie Garcia auch mit einem Freilos.

Die deutsche Fahne hält mal wieder Tatjana Maria hoch, die gegen die an Position sieben gesetzte Russin Liudmilla Samsonova beginnen mus..

Hier das Einzel-Tableau in Tokio