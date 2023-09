WTA Tokio: Misaki Doi hängt den Schläger an den Nagel

Misaki Doi hat ihre Karriere beim WTA-500-Turnier in Tokio vor heimischem Publikum beendet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 15:42 Uhr

Misaki Doi bestritt am Donnerstag ihr letztes Match auf der Tour

Die Karriere von Misaki Doi ist vorbei! Die 32-Jährige absolvierte am Donnerstag beim WTA-500-Turnier in Tokio ihr letztes Match auf der Tour und verabschiedete sich vor heimischem Publikum endgültig vom aktiven Tennissport. Zum Abschluss ihrer Laufbahn verlor Doi gegen Maria Sakkari mit 3:6 und 1:6.

"Es war mir eine Ehre, gegen Misaki in ihrem letzten Profimatch zu spielen. Du verdienst es, das Leben zu genießen, dich zu amüsieren und Spaß zu haben. Wir wissen, wie hart das Tennisleben ist. Nimm dir also etwas Zeit, und ich bin sicher, dass du einen Weg finden wirst, wieder etwas Besonderes in deinem Leben zu finden. Du hattest eine wunderbare Karriere, also Glückwunsch", sagte Sakkari im On-Court-Interview.

Doi gewann 2015 in Luxemburg ihren einzigen Einzel-Titel auf der Tour und erreichte ein Jahr später mit Platz 30 ihr Karrierehoch. Den deutschen Tennisfans wird die Japanerin vor allem aufgrund der Australian Open 2016 in Erinnerung bleiben: Damals vergab Doi gegen Angelique Kerber in Runde eins einen Matchball, zwei Wochen später holte die gebürtige Bremerin in Melbourne ihren ersten Grand-Slam-Titel.