WTA Tokio: Wer hat noch Lust auf einen 500er-Titel?

Das WTA-Tour-500-Turnier in Tokio ist das letzte der Saison vor den WTA Finals in Saudi-Arabien. Und immerhin die Olympiasiegerin Qinwen Zheng adelt das Feld mit ihrer Anwesenheit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 07:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Wer gedacht hätte, dass die asiatischen Highlights der WTA-Saison mit dem 1000er in Wuhan ihr Ende gefunden haben, der liegt völlig falsch. Denn nach einer Woche mit Turnieren in Osaka und Ningbo wird jetzt auch noch in Tokio aufgeschlagen. Wieder bei einem Event der 500er-Kategorie. Und die Frage ist: Wer hat jetzt noch Lust? Zumal die Tickets für die WTA Finals in Saudi-Arabien ja schon vergeben sind.

Erste Antwort: Naomi Osaka schon mal nicht. Wie schon in Osaka wird die viermalige Major-Siegerin auch in der japanischen Hauptstadt fehlen.

Eine aber hat offenbar noch nicht genug: Olympiasiegerin Qinwen Zheng. Die Chinesin ist bei den Finals dabei. Und auch in Tokio. Vielleicht auch, weil neben dem Coup in Roland-Garros mit Palermo nur ein Titel für das Jahr 2024 im Arbeitszeugnis steht. Da würde sich ein 500er-Erfolg doch schick ausmachen.

Also Nummer zwei startet Beatriz Haddad Maia, gefolgt von Daria Kasatkina, die ja in Ningbo erst gestern triumphiert hat. Nicht dabei sein wird Paula Badosa, die diesmal allerdings nicht verletzt, sondern krank ist.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio