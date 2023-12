WTA: Top-10-Vergleich 2013 / 2023: Ja wo sind sie denn?

Steht von den Top-Ten-Spielerinnen zum Jahresende 2013 auch heute noch jemand unter den besten Zehn?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.12.2023, 10:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

#10: Caroline Wozniacki

Die Dänin tut es nicht - könnte es aber bald wieder! "Wozi", ehemals die Nummer 1, hatte 2020 ihre Karriere beendet, kam aber im vergangenen Jahr imposant zurück. Und will ihr Comeback in 2024 so richtig starten!

#9: Angelique Kerber

"Angie" befand sich zuletzt ebenfalls in Babypause, will aber ebenfalls noch mal angreifen. Ob es noch mal bis an die Spitze reicht? 2016 hatte es die dreifache Majorsiegerin ganz nach oben geschafft. Oder in die Top 10? In einem Jahr wissen wir vielleicht mehr.

#8: Jelena Jankovic

Die Ex-Nummer 1 beendete 2017 ihre Karriere, ein Comeback scheint aktuell nicht in Planung.

#7: Sara Errani

Ach Sara! Erst hatte sie mit Dopingvorwürfen zu kämpfen (Tortellini!), dann mit den "Yips", die ihr immer noch zu schaffen machen. Aber die Italienerin kämpft, hat in diesem Jahr wieder den Einzug in die Top 100 geschafft. Aktuelles Ranking: 105.

#6: Petra Kvitova

Die Tschechin ist immer noch Weltspitze, steht aktuell auf Platz 14. Die anstehenden Australian Open aber musste sie leider verletzungsbedingt absagen.

#5: Agnieszka Radwanska

"Aga", die Ballkünstlerin, befindet sich seit 2018 in Tennisrente - bislang ohne Ambitionen auf ein Comeback.

#4: Maria Sharapova

"Masha" ist ebenfalls nicht mehr aktiv. Nach einer Dopingsperre in 2016 kam sie zwar noch mal zurück, konnte aber nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. Mittlerweile genießt sie ihr Familienleben und ist als Unternehmerin weiterhin aktiv.

#3: Na Li

Na Li kletterte 2014 noch auf ihr High-Ranking von Nummer 2 - kurz später beendete sie ihre Laufbahn. Mit zwei Grand-Slam-Titeln!

#2: Victoria Azarenka

Noch eine Tennis-Mama, die erfolgreich zurückkam! "Vika" brauchte eine Weile, um alte Stärke wiederzuerlangen, mittlerweile hat sie sich in den Top 30 festgespielt. Aktueller Rang: 22.

#1: Serena Williams

Die Drama-Queen der Tour beendete 2022 unter großem Bohei ihre Laufbahn, auch wenn sie ein Comeback nie ganz ausschließen wollte. Mittlerweile hat die 23-fache Majorsiegerin ihr zweites Kind auf die Welt gebracht.

Hier geht's zu den aktuellen Top 10!