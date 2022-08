WTA Toronto: Belinda Bencic erspielt sich Duell mit Serena Williams

Die Schweizer Nummer eins Belinda Bencic hat beim WTA-Tour-1000-Event in Toronto in Runde eins die Tschechin Tereza Martincova bezwungen und trifft nun auf US-Superstar Serena Williams.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2022, 10:16 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic muss in Toronto in Runde zwei gegen Serena Williams ran

Es rauschte gestern orkanartig durch den (Sport-)Blätterwald: Serena Williams wird voraussichtlich nach den diesjährigen US Open ihre aktive Tenniskarriere beenden, bzw. wie sie es nennen möchte, sich "weg vom Tennis und hin zu anderen Dingen entwickeln". In diesem Kontext kommt jeder noch ausstehenden Tennisbegegnung der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin ganz besondere Bedeutung zu.

Die nächste Partie der 40-jährigen US-Amerikanerin findet dann auch schon morgen Nacht - besser gesagt nicht vor 1:00 Uhr (MESZ) auf dem Centre Court des WTA-Tour-1000-Events von Toronto statt. Die jüngere der beiden Williams-Schwestern trifft da auf Belinda Bencic. Die Schweizerin, die das Turnier in Nordamerika bereits 2015 gewinnen konnte, besiegte zum Auftakt der mit knapp 2,7 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung die tschechische Qualifikantin Tereza Martincova klar mit 6:4, 6:2.

Kasatkina an Andreescu gescheitert

Im direkten Head-to-head der beiden Spielerinnen führt die Ex-Weltranglisten-Erste mit 2:1. Während Williams 2014 auf Sand in Madrid und bei den Australian Open 2017 erfolgreich war, konnte Bencic just 2015 in Toronto ihren einzigen Erfolg gegen die Powerfrau aus Kalifornien einfahren.

Weitere interessante Ergebnisse vom Dienstag (Ortszeit): Die in Kanada an drei gesetzte Griechin Maria Sakkari bezwang die US-Amerikanerin Sloane Stephens 6:2, 4:6, 6:2 und steht damit bereits im Achtelfinale. Dort geht es für sie nun entweder gegen Amanda Anisimova (USA) oder die Tschechin Karolina Pliskova. Raus ist hingegen die letztwöchige San-Jose-Siegerin Daria Kasatkina, die gegen die Lokalmatadorin und US-Open-Championesse von 2019 Bianca Andreescu mit 6:7 (5), 4:6 verlor.

