WTA Toronto: Jessica Pegula schafft die Titelverteidigung

Jessica Pegula hat erneut das WTA-Tour-1000-Turnier in Kanada für sich entschieden. Nach ihrem Triumph im vergangenen Jahr in Montreal, gewann sie nun den Titel in Toronto.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.08.2024, 09:41 Uhr

Egal, ob in Montreal oder Toronto gespielt wird. Kanada ist aktuell jenes Terrain, auf dem sich Jessica Pegula am wohlsten fühlt. Denn ein Jahr nach ihrem größten Karriere-Triumph in Montreal schlug Pegula nun in Toronto erneut zu. Pegula gewann das Endspiel gegen Landsfrau Amanda Anisimova mit 6:3, 2:6 und 6:1.

Für die in Buffalo ansässige Pegula war das fast wie ein Heimspiel."Toronto ist so nett", erklärte Pegula nach ihrem Sieg. “Es ist so nah an Buffalo. Ich habe viele Freunde, Familie und meine Großeltern hier gehabt, mein Ehemann hat es heute auch geschafft zu kommen. Das ist cool. So etwas bekomme ich nicht oft bei Turnieren.”

Pegula auf den Spuren von Serena

Mit ihren nun zehn Matchsiegen in Folge in Kanada befindet sich Jessica Pegula in illustrer Gesellschaft. Vor ihr hatte das zuletzt Serena Williams geschafft, die zwischen 2011 und 2014 gleich 14 Partien in Folge in Montreal und Toronto gewinnen konnte.

Für Amanda Anisimova geht trotz der Niederlage eine beeindruckende Woche zu Ende. Zu Beginn des Jahres war sie nach einer achtmonatigen Pause noch außerhalb der Top 300 gelegen. Mit dem Finaleinzug in Toronto kletterte die US-Amerikanerin nun wieder unter die Top 50 der WTA-Charts.