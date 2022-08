WTA Toronto: Serena Williams verliert erstes Match nach Rücktritts-Ankündigung

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams musste in der zweiten Runde der WTA-Tour-1000-Veranstaltung in Toronto eine Niederlage gegen Belinda Bencic hinnehmen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 11.08.2022, 08:29 Uhr

© Getty Images Serena Williams musste sich in der zweiten Runde aus Toronto verabschieden

Serena Williams hat das erste Match nach der Ankündigung ihres bevorstehenden Karriereendes verloren. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA unterlag der Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz in der zweiten Runde des WTA-Turniers von Toronto 2:6, 4:6 und verpasste das Achtelfinale. Die Weltranglisten-Zwölfte bekommt es indes nun mit der Spanierin Garbine Muguruza zu tun, die ihrerseits die Estin Kaia Kanepi mit zweimal 6:4 bezwang.

Anschließend verabschiedete sich Williams mit Tränen in den Augen gerührt vom lautstark applaudierenden kanadischen Publikum. "Ich bin schrecklich im Verabschieden", sagte Williams: "Auf Wiedersehen, Toronto".

Jabeur muss aufgeben

Anfang der Woche hatte die 40-Jährige in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift Vogue bekanntgegeben, dass der "Countdown" für sie laufe und sie ihre große Karriere in Kürze beende. Womöglich hat Williams bei den US Open in New York (ab 29. August) ihren letzten großen Auftritt. Zuvor steht noch ein Turnier in Cincinnati an, für das sie ebenfalls eine Wildcard angenommen hat.

Lokalmatadorin Bianca Andreescu, die 2019 die US Open gewinnen konnte, steht hingegen in der Runde der letzten 16. Sie bezwang die Französin Alizé Cornet 6:3, 4:6, 6:3. Nächste Gegnerin für die 22-Jährige aus Ontario ist die Chinesin Qinwen Zheng, die beim Stand von 1:6, 1:2 von der Aufgabe der Tunesierin Ons Jabeur profitierte. Grund für den verfrühten Spielabbruch waren starke Bauchschmerzen.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto.