WTA Toronto: Simona Halep ringt Jessica Pegula nieder

Simona Halep steht beim WTA-1000-Event von Toronto im Endspiel. Die Rumänin besiegte die Weltranglistensiebente Jessica Pegula nach großem Kampf mit 2:6, 6:3 und 6:4.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.08.2022, 21:26 Uhr

© Getty Images Simona Halep steht in Toronto im Finale

Simona Haleps starker Lauf in Toronto geht weiter: Die Rumänin, die im Viertelfinale Youngster Coco Gauff ausgeschaltet hatte, besiegte in der Vorschlussrunde die nächste US-Amerikanerin Jessica Pegula, die Nummer sieben des Turniers, mit 2:6, 6:3 und 6:4. Damit kämpft die ehemalige Weltranglistenerste am Sonntag um den Titelgewinn beim WTA-1000-Event.

Simona Halep hat nach zwei Semifinals in drei Turnieren nun erstmals das Endspiel erreicht. Im Finale trifft die Rumänin auf den Sieger des Duells zwischen Beatriz Haddad Maia und Karolina Pliskova. Die Brasilianerin hatte im Turnierverlauf unter anderem Iga Swiatek ausgeschaltet.

Die Rumänin Halep, seit einigen Wochen von Patrick Mouratoglou trainiert, wird ab Montag wieder unter den Top Ten der WTA-Weltrangliste geführt werden. Die ehemalige Weltranglistenerste könnte damit mit einem guten Abschneiden in Cincinnati noch eine Top-Setzung bei den US Open erreichen.

