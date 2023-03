WTA-Tour: Elina Svitolina gibt in Charleston ihr Comeback

Nach Ehemann Gael Monfils wird sich auch Elina Svitolina schon bald wieder im professionellen Tenniszirkus zeigen.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 12:52 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina kehrt in Charleston auf die WTA-Tour zurück

Elina Svitolina hat seit dem letzten Jahr in Miami kein professionelles Tennismatch mehr bestritten, sich seitdem eine Auszeit von ihrer Profession genommen. Aus privaten Gründen: Schließlich brachte Svitolina im Herbst ihre erste Tochter Skai zur Welt, die Freude darüber war auch bei Vater Gael Monfils entsprechend groß.

Auch der Herr Papa hatte damals viel Zeit, sich um seine junge Familie zu kümmern, Monfils konnte nach seinem Ausscheiden in Montreal verletzungsbedingt kein Match mehr auf der ATP-Tour bestreiten. Erst in Indian Wells vor wenigen Tagen kam Monfils zurück, unterlag dort in Runde eins aber Jordan Thompson.

Nun ist es offenbar aber auch Zeit, dass Elina Svitolina wieder zum Schläger greift. Und zwar in Wettkämpfen. Die Ukrainerin hat für das WTA-Tour-500-Turnier in Charleston eine Wildcard angenommen. Und wird wohl mit einem neuen, in der Szene altbekannten Coach anreisen: Raemon Sluiter soll der neue Übungsleiter sein. Und der hat etwa schon Kiki Bertens in die Weltspitze geführt.

Gespielt wird in Charleston bekanntlich auf grünem Sand. Darauf hat sich Svitolina in Monte Carlo vorbereitet. Man darf gespannt sein, in welcher Verfassung die ehemalige Top-Ten-Spielerin zurückkommt.