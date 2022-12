WTA-Tour: Swiatek, Gauff, Kvitova und Co. - die Saison-Vorbereitung hat begonnen

In ziemlich genau vier Wochen beginnt mit dem United Cup die Tennissaison 2023. Die Topstars der WTA-Tour haben darob das Training schon wieder aufgenommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2022, 15:06 Uhr

© Getty Images Für Iga Swiatek hat die Saison-Vorbereitung schon begonnen

Die Ferien waren kurz für die Topstars der Frauen-Tour, jetzt wird wieder gearbeitet. Ab dem 29. Dezember geht es in Perth, Sydney und Brisbane beim United Cup erstmals um WTA-Punkte, mit Beginn des Kalenderjahres stehen auch andere Möglichkeiten an, sich um das eigene Einkommen und die Platzierung in der Weltrangliste verdient zu machen. Kein Wunder also, dass sich die Tennis-Elite auf die nächste lange Saison einstimmt.

Allen voran Iga Swiatek. Die Polin hat das Tennisjahr 2022 dominiert, in Roland Garros und bei den US Open ihre Major-Titel Nummer zwei und drei gewonnen. Das letzte Match des Jahres ging im Halbfinale der WTA Finals in Fort Worth gegen Aryna Sabalenka verloren, nun will Swiatek wieder voll angreifen.

https://www.instagram.com/reel/ClWKR6WMJ9m/?utm_source=ig_embed&ig_rid=83672143-aec0-4edc-bec9-7f84a0192b7c

Cori Gauff hat 2022 zwar keinen Titel im Einzel gewonnen, sich aber immerhin unter die besten zehn Spielerinnen der Welt gezockt.

Petra Kivtova, zweimalige Wimbledon-Siegerin, bereitet sich derweil in Monte-Carlo auf das Tennisjahr 2023 vor.

https://www.instagram.com/reel/ClOc-Evu7V2/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0d202f27-5c5c-4fb6-ac13-a43d410fb5af

Liudmila Samsonova, eine der Überraschungen der Saison 2022, hat derweil die Natur für sich entdeckt.

Und dann gibt es auch noch eine interessante Trainingsgemeinschaft zweier Frauen, die die WTA-Tour schon seit vielen Jahren bereichern: Alizé Cornet und Anastasia Pavlyuchenkova.