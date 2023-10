WTA-Turnier in Linz wird zu 500er aufgewertet

Das WTA-Turnier in Linz wird von einem 250er- zu einem 500er-Event aufgewertet.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 30.10.2023, 17:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Petra Martic

"Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung", so Turnierdirektorin Sandra Reichel in einer Pressemeldung des Turniers, das vom 28. Januar bis 4. Februar 2024 erstmals als 500er-Event ausgetragen wird.

Möglich geworden ist das Upgrade aufgrund einer Reform des WTA-Tourneekalenders. Insgesamt fünf Turniere haben die Chance auf eine Aufwertung in die WTA-500-Kategorie erhalten. Linz konnte dabei mit seiner langen Tradition und seiner besonders familiären Atmosphäre, die von den Weltklassespielerinnen besonders geschätzt wird, punkten. In Zukunft wird es insgesamt 17 WTA-500-Turniere im Jahr geben. Linz scheint nun neben Namen wie Tokio, Seoul, Washington und Berlin auf.

Ein WTA-500-Event bedeutet eine Aufwertung auf mehreren Ebenen:

Das Spielerinnenfeld ist offen für eine unbegrenzte Anzahl an Weltklasse-Spielerinnen – auch aus den Top-10 (bisher maximal eine Top-10-Spielerin)

Das Preisgeld erhöht sich auf knapp 1 Mio. US-Dollar (bisher 250.00 USD)

Die Anzahl an weltweit erreichten TV-Haushalten liegt nun im Durchschnitt bei 1,38 Mrd. (bisher 820 Mio., entspricht einem Plus von 71 %)

Die weltweite TV-Übertragung erhöht sich auf 149 Länder (bisher 102, Steigerung von 54 %)

Die weltweite TV-Übertragungszeit kann sich bis auf über 5000 Stunden erhöhen – der Durchschnitt liegt bei 3800 Stunden pro 500er-Turnier (bisher 2240 Stunden, ein Plus von 135 %)

Die Online-Presseartikel erhöhen sich im Schnitt auf 3870 (bisher 2332, Plus von 66 %)

Mit der Reform des WTA-Turnierkalenders wurde auch ein Stufenplan zur Angleichung der Preisgelder bei ATP- und WTA-Turnieren erarbeitet. Das Ziel ist bis 2027 gleich hohes Preisgeld bei allen kombinierten Herren- und Damenturnieren auf 1000er- und 500er-Ebene zu erreichen; und bis 2033 dann auch bei allen anderen Events dieser Kategorien.