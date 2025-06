WTA-Weltrangliste: Tatjana Maria kurz vor neuem Karrierebestwert

Für Tatjana Maria entwickelte sich die Woche im Londoner Queen's Club zu einem unvergesslichen Triumphzug auf dem Londoner Rasen. Entsprechend springt die routinierte Rasenspielerin im Ranking um über 40 Plätze zurück in die Top 50.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.06.2025, 09:36 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria springt durch ihren Titel im Londoner Queen's Club auf Platz 43 im Ranking.

Keine große Überraschung an diesem Montag sollte die Meldung sein, dass Tatjana Maria auch im neuen WTA-Ranking die große Gewinnerin ist. Mit ihrem Titel-Coup im Londoner Queen’s Club klettert die nun wieder beste deutsche Spielerin mit den 500 erspielten Punkten von Rang 86 bis in die Top 50 auf Platz 43. Keine andere Spielerin macht in dieser Woche innerhalb der Top 100 einen so großen Sprung. Auch ein neues Karrierehoch ist für die 37-Jährige in den kommenden Wochen möglich, liegt der bisherige Bestwert doch nur einen Platz weiter oben.

Die Spielerinnen der Top Ten der vergangenen Woche bleiben auch an diesem Montag dem elitären Kreis erhalten. Jedoch gibt es einzelne Verschiebungen. So rutscht Iga Swiatek um einen Rang auf den achten Platz ab. Die schwächste Platzierung der Polin seit Februar 2022.

Aryna Sabalenka die klare Nummer eins

Die ersten drei Plätze werden unverändert von Aryna Sabalenka als Weltranglistenerste, Coco Gauff und Jessica Pegula belegt. Qinwen Zheng rückt auf den vierten Platz vor und schiebt Jasmine Paolini auf die Nummer fünf. Die Belarussin führt das Ranking mit über 3500 Punkten vor der zweitplatzieren Gauff an.

Neben Tatjana Maria ist auch Eva Lys weiterhin in den Top 100 platziert. Die 23-Jährige fällt um zwei Plätze auf Rang 62. Bereits heute bestreitet Lys ihr Erstrundenduell beim WTA 500er-Turnier in Berlin gegen die Spanierin Paula Badosa.