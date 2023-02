WTA-Weltrangliste: An der Spitze nichts Neues, Krejcikova pirscht sich an

Die Top-10 der WTA-Weltrangliste präsentieren sich nach dem WTA-1000-Event von Dubai unverändert. Dahinter pirscht sich die Siegerin Barbora Krejcikova langsam, aber sicher wieder an.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.02.2023, 10:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Barbora Krejcikova konnte in Dubai überraschen

Die Nummer eins, zwei und drei der Weltrangliste in einem Turnier auszuschalten, das ist durchaus eine Leistung mit Seltenheitswert. Barbora Krejcikova ist in den vergangenen Tagen in Dubai genau das gelungen - passend garniert mit dem Titelgewinn beim WTA-1000-Event. Und zwar mit einem ebenso überraschenden wie deutlichen Zweisatzerfolg über die polnische Überfliegerin Iga Swiatek.

Diese bekleidet auch trotz der Finalniederlage in Dubai weiterhin souverän Platz eins der WTA-Weltrangliste. Und auch die ersten Verfolgerinnen bleiben dieselben: Aryna Sabalenka ist die Nummer zwei, Jessica Pegula Weltranglistendritte. Komplettiert werden die unveränderten Top-5 von Ons Jabeur und Caroline Garcia. Auch Coco Gauff, Maria Sakkari und Daria Kasatkina sind unverändert innerhalb der besten Acht. Belinda Bencic und Elena Rybakina komplettieren die aktuellen Top-10.

Deutsches Trio in Top-100

Auch dahinter gibt es kaum nennenswerte Änderungen: bis zu Platz 16. Dieser wird seit dieser Woche nämlich von Dubai-Champion Barbora Krejcikova bekleidet, für die 27-Jährige ging es satte 14 Plätze nach oben. Einen weiteren beachtlichen Sprung legte auch Camila Giorgi hin, die Italienerin machte 22 Plätze gut und ist neue Weltranglisten-46.

Die erste Deutsche ist weiterhin Jule Niemeier, die 23-Jährige liegt unverändert auf Platz 69. Tatjana Maria liegt knapp dahinter auf Rang 73. Tamara Korpatsch ist aktuelle 81. im Klassement und damit die dritte und letzte Deutsche innerhalb der Top-100. Julia Grabher als beste Österreicherin macht drei Plätze gut und liegt aktuell auf Rang 91. Anna-Lena Friedsam (108.) und die aktuell schwangere Angelique Kerber (111.) liegen nur knapp außerhalb der Top-100.