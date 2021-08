WTA-Weltrangliste: Angelique Kerber kehrt in Top 20 zurück, Aryna Sabalenka überholt Naomi Osaka

Dank ihres Halbfinaleinzuges in Cincinnati kehrte Angelique Kerber in die Top 20 der Weltrangliste zurück. Darüber hinaus hat die Weltranglistenerste Ashleigh Barty nun eine neue Verfolgerin.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.08.2021, 13:19 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber steht wieder in den Top 20 der Welt

Am 23. Februar 2020 gehörte Angelique Kerber letztmalig zu den 20 besten Spielerinnen der Welt, exakt eineinhalb Jahre später kehrte die Deutsche nach dem Erreichen des Halbfinales in Wimbledon und Cincinnati in die Top 20 zurück. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin rückte auf Platz 17 vor und rangiert nun so hoch wie zuletzt im Oktober 2019.

Angeführt wird die Weltrangliste nach wie vor von Ashleigh Barty, die mit dem Triumph in Cincinnati ihre Vormachtstellung im Damentennis untermauerte. Neue Zweite ist nun Aryna Sabalenka, die Naomi Osaka überholte und somit auch eine neue persönliche Bestmarke verzeichnete. Auf Barty fehlen ihr 3175 Zähler.

Krejcikova verbessert sich

Neben Sabalenka und Osaka tauschten in den Top Ten auch French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (9.) und Garbine Muguruza (10.) die Plätze. Ansonsten gab es auf den ersten zehn Positionen keine Veränderungen.

Wie im regulären WTA-Ranking machte Krejcikova auch im Race to Shenzhen einen Platz gut. Sie wird nun hinter Barty und vor Sabalenka auf Position zwei geführt. Zudem dürften aus derzeitiger Sicht auch Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Naomi Osaka, Garbine Muguruzua und Ons Jabeur am Jahresabschlussfinale der acht besten Spielerinnen teilnehmen.

